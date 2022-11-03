陸個體工商戶條例 百年老店奪頭牌

目前北京市個體工商戶存量約42萬戶，約占北京全市市場主體總戶數的兩成，最集中的行業是批發和零售業、住宿和餐飲業、居民服務、修理和其他服務業。這是大陸媒體從北京市市場監督管理局獲悉的。

中新社報導，大陸《促進個體工商戶發展條例》（以下簡稱條例）11月1日起實施。當天，大陸國家市場監督管理總局副局長蒲淳在北京市東城區政務服務中心，向北京市東城區悅賓飯館經營者郭華，頒發條例實施後大陸首張直接變更經營者的個體工商戶營業執照，並發放條例宣傳解讀手册，勉勵郭華繼續守法誠信經營，將悅賓飯館的「金字招牌」傳承下去。隨後，北京市市場監管局局長高念東向郭華頒發同步變更的食品生產經營許可證。

據了解，《促進個體工商戶發展條例》相比原《個體工商戶條例》，調整了個體工商戶變更經營者的方式，由原來「先註銷、後成立」改為「直接申請辦理變更登記」，便利個體工商戶經營權的轉讓，實現了個體工商戶在成立時間、字號、檔案和相關行政許可等方面的延續，有效降低制度性交易成本，有利於個體工商戶持續經營、更好發展。

1日領取營業執照的郭華成為北京市東城區悅賓飯館的新經營者，該飯館位於北京王府井附近胡同裡，成立於1980年，有「中國餐飲個體第一家」之稱，接待過眾多駐北京使節及各地食客。

郭華表示，新條例允許直接變更經營者，讓自家小飯館的「老招牌」能得到延續。她將不負長輩重託、守法誠信經營，服務好周邊居民和各方來賓，力爭打造胡同裡的「百年老店」。

北京市市場監督管理局表示，目前北京市個體工商戶最集中的行業依次是批發和零售業、住宿和餐飲業、居民服務、修理和其他服務業。同時，電商、網路直播等「新個體經濟」帶動了多樣化的自主就業、分時就業。下一步，北京將以更高標準、更實舉措貫徹落實條例，助力個體工商戶持續經營。