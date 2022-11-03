陸中部農博會閉幕 零售額逾5億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

11月1日，第二十三屆中國中部（湖南）農業博覽會在長沙閉幕。主辦方介紹，本屆農博會共吸引4078家企業、16000餘種產品參展，邀請到會採購商和專業觀眾5萬餘人次，舉辦了20餘場同期活動，現場零售額超過5.16億元人民幣

中新社報導，首設農業科技·種業館，助力打造種業創新新重鎮；專門設置農機裝備館，賦能智慧智能農機產業鏈；首個預製菜行業國家標準研討落地湖南，引領湘味走出去；開通雲上農博會，打造永不落幕的中部農博會…為期5天的農博會，展台人潮湧動，活動高潮迭起，訂單聯翩而至。

線下人氣爆棚，線上同樣熱火朝天。農博會期間舉辦了為期3天的線上直播帶貨活動，多位新農人變身帶貨達人，為近百種農產品進行了現場直播帶貨，取得豐碩成果。

經過專家組評審，本屆農博會評選出了湘純有機菜油等130個中部農博會金獎，漵浦縣寶山雲溪禮盒綠茶等54個最受歡迎農產品獎，以及50個優秀組織獎、151名先進個人、11個湖南省農機優秀品牌。

農博 直播 人民幣

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