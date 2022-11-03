助力港澳營商 廣州南沙企業所得稅 減至15%

廣州市南沙區政府1日發布消息稱，南沙鼓勵類產業企業所得稅稅率由最高25%減至15%。

中新社報導，據南沙區政府介紹，廣東省財政廳、大陸國家稅務總局廣東省稅務局已轉發財政部、國家稅務總局《關於廣州南沙企業所得稅優惠政策的通知》，該《通知》明確，對設在南沙先行啟動區符合條件的鼓勵類產業企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

南沙區政府相關負責人表示，南沙企業所得稅優惠政策顯著減輕企業負擔，增強市場主體參與南沙建設的意願，增強港澳企業扎根南沙發展的信心，進一步優化營商環境，助力全面推進粵港澳大灣區建設，提升粵港澳合作水平。據統計，截至2021年底，在南沙的港澳企業數量達2773家。

通知指出，享受該項稅率優惠政策的企業需符以下條件：一是以《廣州南沙企業所得稅優惠目錄（2022版）》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入占收入總額60%以上；二是開展實質性經營。

據目錄顯示，該項稅率優惠政策涵蓋產業包括高新技術重點行業、信息技術、先進製造、生物醫藥、新能源與新材料、航運物流、現代服務業、金融業等八類。