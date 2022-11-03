德資企業落戶佛山 最高可獲2千萬人民幣扶持

據廣東佛山中德工業服務區（佛山三龍灣科技城）管委會11月1日消息，《佛山中德工業服務區（佛山三龍灣科技城）對德產業合作提升專項扶持辦法（試行）》近日印發。辦法提出，德國等歐洲德語國家投資人到佛山中德工業服務區所投資設立的企業，符合相關條件的，單家企業累計最高可獲得2000萬元人民幣的資金扶持。

中新社報導，佛山是珠三角製造業重鎮。2012年8月，佛山中德工業服務區作為中德兩國面向未來的合作項目，寫入了中德兩國簽署的《關於進一步促進雙向投資的聯合聲明》。之後，服務區納入了三龍灣科技城範圍內。

數據顯示，截至目前，佛山中德工業服務區先後促成了50個德國（歐洲）項目，其中落地該服務區的產業項目21個，中德（歐）合作項目25個，佛山企業「走出去」項目4個，項目類別涉及智能製造、工業服務、科技研發、文化交流、教育等。

該《辦法》顯示，扶持對象為《辦法》有效期內，在佛山中德工業服務區內新設立或註冊地自佛山市外新遷入服務區內的德資企業。其中，德資企業包括德國、奧地利、瑞士、比利時、盧森堡在內的德語國家投資人所投資設立的企業。該《辦法》將自2022年12月1日起實施，有效期3年。

《辦法》提出，德資企業在該《辦法》有效期內到佛山中德工業服務區設立製造業企業的，累計實繳資本50萬美元以上的，視金額按其實繳資本的3％至5％給予落戶獎勵，每家企業最高獎勵不超過1000萬元人民幣；設立生產性服務業企業的，不設扶持門檻，同樣視金額按其實繳資本的3％至5％給予落戶獎勵，每家企業最高獎勵不超過500萬元人民幣。

同時，符合申請落戶獎勵條件的德資企業在服務區內租賃廠房、商辦用房的，可以申請租金補貼。其中，租賃廠房的，給予不超過五年的補貼；租賃商辦用房的，給予不超過三年的補貼。

符合申請落戶獎勵條件的德資企業，在服務區內首次購置廠房、商辦用房或購地建房的，可以申請購置費用補貼，每家企業最高補貼不超過1000萬元人民幣。