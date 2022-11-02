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銷售策略調整的開始？ 路透：特斯拉關閉大陸首家旗艦店

集微網／ 集微網
據《路透社》報導，兩名知情人士透露，電動車大廠特斯拉日前關閉了在中國的第一家旗艦店。路透
據《路透社》報導，兩名知情人士透露，電動車大廠特斯拉日前關閉了在中國的第一家旗艦店。路透

據《路透社》報導，兩名知情人士透露，電動車大廠特斯拉調整在中國市場的銷售、服務策略，日前關閉了在中國的第一家旗艦店。

據悉，特斯拉上周關閉了其位於北京市高檔購物中心僑福芳草地的展廳。路透記者前往確認特斯拉設在該處的展廳已經關閉，購物中心工作人員也告訴記者，購物中心和特斯拉的合約已經到期。

特斯拉對此事未予置評。

據了解，特斯拉在中國共擁有200多個展廳，該展廳於2013年開業，是特斯拉在中國的第一家旗艦展廳；後來於2018裝修，並擴大到兩個樓層。

此前消息，由於新冠肺炎疫情期間客流量大減，特斯拉考慮關閉設在北京等購物中心賣場的部分展廳，此次關店極大可能是特斯拉調整中國市場銷售策略的開始。

10月24日，特斯拉官方宣布，旗下兩款主要車型Model3和ModelY全系降價，起步價下調了多達9%，扭轉了在全球最大汽車市場需求疲軟跡象的情況下整個行業價格上漲的趨勢。分析師預測，2023年中國電動車市場的競爭將更激烈，而特斯拉降價恐掀起價格戰。

今年4月份，馬斯克曾制定過特斯拉2022年產量超150萬的目標。官方數據顯示，截至2022年第三季度，特斯拉全球累計交付量已突破300萬輛，其中2022年1月-9月，特斯拉全球累計產量約為93萬輛。

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