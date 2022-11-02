大陸國家市場監管總局 批准中國聯通與騰訊設立混改新公司

根據大陸國家市場監管總局網站發布，聯通創投與騰訊產投，新設合營企業案獲無條件批准，合營企業擬主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務。交易完成後，聯通創投、騰訊產投、有關員工持股平台將分別持有合營企業48%、42%、10% 的股權，聯通創投、騰訊產投共同控制合營企業。

12日午後A股通信概念股異動，中國聯通漲停。

IT之家報導，由國家市場監督管理總局反壟斷執法二司，發布的「2022 年10 月17 日-10 月23 日無條件批准經營者集中案件列表」顯示，聯通創投與騰訊產投，新設合營企業案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

其中，聯通創投於2014年4月29日成立於北京市，主要業務為以企業自有資金進行投資等。聯通創投最終控制人為中國聯通信，主要業務為通信、通信設施服務、網絡接入、電信增值業務、相關系統集成業務等。

騰訊產投則於2019年9月17日成立於廣東省，主要業務為創業投資、企業管理諮詢、投資諮詢。騰訊產投的最終控制人為騰訊控股，主要業務包括通信社交、數字內容、金融科技等。

觀察者網報導，自2017年以來，騰訊和中國聯通便展開合作。

2017年8月，中國聯通披露混改方案，包括騰訊在內的多家互聯網公司參與；2018年在上海召開世界移動大會上，中國聯通與騰訊簽署框架協議，結為戰略合作夥伴，雙方圍繞5G展開聯合創新，並建立「5G聯合創新實驗室」，在邊緣計算、車聯網、高精度定位等領域長期穩定合作。