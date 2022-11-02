合肥防疫要求 蔚來整車工廠暫停生產導致交付延緩

受防疫要求，蔚來位於合肥的兩座工廠相繼停產，蔚來方面回應表示，「整車工廠生產暫停」消息屬實，會影響生產和交付進度。

蔚來汽車1日公布數據，10月交付量為1萬59輛，年增174.3%；今年蔚來已累計交付了9萬2,493輛汽車，年增32.0%。累計今年前10月，蔚來汽車累計交付量達到25萬9,563輛。

36氪報導，有知情人士表示，10月中旬以來蔚來的生產就開始面臨挑戰。為配合防疫，江淮蔚來F1工廠原本計劃關個3、5天，因為大部分零部件都備有庫存，可以封閉式生產，但後來封控時間延長，整體生產和交付的節奏都受到了較大影響。

另有蔚來的人士表示，蔚來在合肥經開區的汽車產業園NeoPark近期同樣處於封閉管控，F2工廠的整車生產線也暫停運轉。

目前，蔚來的全部產能都位於合肥，其中F1工廠承擔了絕大多數車型的生產，包括較早上市的幾款大型SUV「886」（ES8、ES6、EC6）、2021年1月上市的旗艦轎車ET7，以及今年6月上市的中大型SUV ES7，產線升級後年產能最高可達30萬輛。

而F2工廠主要生產最新上市的轎車ET5，該工廠整體規劃產能高達100萬輛，但目前尚處於產能爬坡的初期。

工廠的封控以及斷斷續續的停產，讓蔚來近期的交付效率下降，不少蔚來準車主表示，所訂購的車原計劃10月交付，但到10月下旬時車還沒有上產線，有些被提示交付時間將延緩至11月。

從部分車主這兩天最新的反應來看，蔚來工廠的生產也並未全線停止，一些新車已經開始處於生產流程中。而到10月底，已經下線的車輛運輸也在加速推進，先前封控期間，廠區內的車輛一度無法順利運出去。

蔚來汽車今年的年度銷量目標為15萬輛，然而今年前三個季才完成8.24萬輛，完成率僅有55%。

最後一季度是蔚來的衝刺階段，寄予厚望的走量車型ET5就在9月底開啟交付，蔚來董事長李斌也曾在第2季財報會議上明確表示，「已經準備好迎接第4季生產和交付的高速增長。」

這並不是蔚來汽車在今年內的首次停產，今年4月初，受上海疫情封控影響，在汽車行業中，出現了供應鏈中斷的困境。於是在4月9日，蔚來汽車董事長李斌宣布：受限於供應鏈問題，蔚來汽車開始暫停生產。

4月的停產，對蔚來的市場運行造成嚴重影響，據蔚來汽車官方數據，2022年4月，蔚來汽車僅交付了5,074輛新車，年減28.5%。