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日本考慮跟進美國 限制對華出口晶片

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國日前再度收緊對華芯片（又稱晶片）出口管制。日本傳出考慮跟進美國，限制對華出口芯片，並還將觀察歐盟和南韓的動向。然而日本的半導體企業表示憂慮，怕失去大陸市場。。美聯社
美國日前再度收緊對華芯片（又稱晶片）出口管制。日本傳出考慮跟進美國，限制對華出口芯片，並還將觀察歐盟和南韓的動向。然而日本的半導體企業表示憂慮，怕失去大陸市場。。美聯社

美國日前再度收緊對華芯片（又稱晶片）出口管制。日本傳出考慮跟進美國，限制對華出口芯片，並還將觀察歐盟和南韓的動向。然而日本的半導體企業表示憂慮，怕失去大陸市場。

日經中文網報導，針對尖端半導體的對華出口管制，美國拜登政府要求日本等同盟國採取同樣的措施。日本政府相關人士透露，接到美國的探詢，已在政府內部展開協調，正在討論在美國的對華管制中哪些內容可以效仿，日本還將觀察歐盟和南韓的動向。

日本經濟産業相西村康稔在1日的記者會上就對華管制表示，「正在與美國溝通，將根據溝通情況，聽取國內企業的意見。」

日本的半導體企業正對美國制裁措施加強警惕，日本一家大型半導體製造設備企業表示憂慮：「如果大陸的尖端半導體生產陷入停滯，日本具有優勢的附加值高的最新製造設備的需求將減弱。」

2022年大陸市場的半導體設備的市場規模被認為220億美元，僅次於台灣和南韓，佔整體的22%，截至目前，管制內容如何仍未確定，日本的很多相關企業「正在詳細評估對業務的影響。」

值得注意是，從半導體的全球市佔來看，美國佔12%，台灣和南韓分別佔約2成，而日本佔15%，美國政府認為如果同盟國展開合作，大陸獲得或生產尖端半導體就將變得困難，管制的有效性將隨之增強。

針對美國最新對華芯片出口管制，大陸外交部回應表示，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對大陸企業進行惡意的封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害大陸企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

大陸外交部指出，這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了大陸發展，只會封鎖自己，反噬自身。

日本經濟 美國 半導體

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