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降幅已趨緩 互聯網前三季營收破兆元人民幣
中國大陸工業和信息化部10月31日發布的數據顯示，前三季度，中國大陸規模以上互聯網和相關服務企業（以下簡稱互聯網企業）完成互聯網業務收入1兆998億元（人民幣，下同）。
中新社報導，大陸工信部稱，前三季度，中國大陸互聯網業務收入降幅趨緩，利潤總額降幅收窄，研發經費規模加快增長。
據統計數據，前三季度，中國大陸規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入1兆998億元，同比下降0.9%，降幅較1至8月擴大0.1個百分點，但相對於上半年，降幅大幅趨緩。
前三季度，中國大陸互聯網行業利潤總額降幅收窄。規模以上互聯網企業營業成本同比增長3.9%，增速較1至8月提高0.5個百分點。實現利潤總額966億元，同比下降8.3%，降幅較1至8月收窄0.1個百分點。
同期，中國大陸規模以上互聯網企業共投入研發經費規模則加快增長，達到566億元，同比增長8.8%，增速較1至8月提高0.4個百分點。
分領域看，網路銷售領域企業收入增速大幅提高，前三季度，主要提供網路銷售服務的企業（包括大宗商品、農副產品、綜合電商、醫療用品、快遞等）互聯網業務收入同比增長15.3%，增速較1至8月份提高7.3個百分點。
與此同時，生活服務領域企業收入降幅收窄，信息服務領域企業收入穩步增長。
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