新能源亮眼 上市公司穩增長
中國上市公司協會（中上協）10月31日發布中國大陸上市公司2022年三季度經營業績快報（下稱報告）稱，2022年前三季度，大陸境內市場上市公司共實現營業總收入52.37兆元（人民幣，下同），同比增長8.51%；實現淨利潤4.75兆元，同比增長2.46%。
中新社報導，報告稱，截至當天，上海、深圳、北京三家證券交易所共4945家公司披露三季度報告。
中上協相關負責人表示，數據顯示，中國大陸境內上市公司前三季度業績總體保持穩健增長，新能源、高技術製造等展現經濟新動能，數位化轉型加速，金融服務實體經濟功能不斷深化，上市公司高質量發展格局逐漸形成，資本市場生態進一步向好。
分季度看，第三季度境內上市公司市值營收17.77兆元，淨利潤1.49兆元，同比增長7.09%、0.69%。其中，實體企業營收增速持續高於金融企業。第三季度，非金融上市公司營收同比增長9%，遠高於金融類上市公司-3%的增速。
分行業看，19個國民經濟門類行業中，11個行業前三季度營收同比增長，9個行業淨利潤同比增長。部分前期受新冠肺炎疫情影響較大的行業經營改善，如住宿和餐飲業、農林牧漁業需求回暖，第三季度營收同比增長26%、29%，第三季度淨利潤均由負轉正。
報告顯示，太陽能、動力電池、新能源汽車等新興產業業績亮眼。太陽能產業鏈隨著產能釋放，矽料、矽片、組件公司頻現大額訂單，各環節開工率均有所提升，太陽能上市公司普遍維持高景氣，通威股份、晶科能源等多家上市公司前三季度淨利潤同比翻倍。此外，新能源汽車產銷兩旺，出口創歷史新高。
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