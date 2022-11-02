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「德陽造」中小熱電發電機 實現新突破
東方電機自主研製的沙鋼CCPP項目燃機發電機，近日順利發運；標誌著該企業中小熱電發電機累計產出突破500台，再次彰顯了「德陽智造」的實力。
此次發運的產品是東方電機研發的首台中置燃機發電機，用於配套三菱重工M701SDAX型高爐煤氣BFG燃機。該設備具備綠色低碳、啟動快、調節靈活、利用率高等優勢，可進一步提升煤氣資源利用率，減少能源損失，提升發電效率，助力「雙碳」目標實現。
東方電機總部位於四川省德陽市，從2015年到2021年，該企業中小熱電發電機年產量從5台提升到170台，機型由3個增長到38個，新機型設計開發周期縮短至3個月。特別是在2021年，該企業研製的大陸首台50兆乏隱極調相機，從設計到交付僅用時7個月，創造了行業新紀錄。
近年來，東方電機搶抓垃圾發電、生物質發電領域，拓寬高爐煤氣、餘熱發電、分散式能源市場，外部訂貨持續高速增長，常規項目平均生產周期由11個月降至6個月，實現了中小熱電從無到有、從有到優的跨越式發展。
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