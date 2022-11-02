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疫情衝擊 陸國鐵前三季載客量年減3成
中國大陸國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）10月31日披露的2022年三季度財務決算顯示，前三季度，大陸國家鐵路發送貨物29.21億噸，同比增長6.3%。
中新社報導，數據還顯示，運輸經營方面，前三季度，大陸國家鐵路累計發送貨物29.21億噸，同比增長6.3%。中歐班列累計開行1.2萬列、發送貨物118萬標箱，同比分別增長7%、8%；西部陸海新通道海鐵聯運集裝箱累計發送貨物55.5萬標箱，同比增長22%。
鐵路建設方面，前三季度，大陸全國鐵路固定資產投資累計完成4750億元（人民幣，下同），其中在老少邊及脫貧地區完成投資2381.3億元；投產新線2381公里，其中高鐵1198公里。年內新開工項目累計建設新線總里程達5387公里，投資總規模達1兆1981億元。
大陸國鐵集團財務部負責人指出，前三季度，受多點散發疫情的超預期影響，大陸國家鐵路發送旅客13.3億人次，同比下降33.3%。國鐵集團實現營業總收入7823億元，淨利潤虧損947億元。
該負責人透露，三季度末，大陸國鐵集團負債率為66.69%，較去年底增長0.36個百分點，主要原因是前三季度鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額有所增加。鐵路負債主要是鐵路基礎建設有效投資負債，對應的是優質資產，與維持簡單再生產的經營性負債有本質不同。鐵路客貨運輸、多元經營現金流穩定，具良好償債能力，債務風險穩定可控。
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