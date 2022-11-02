陸央企專業化整合 增11組簽約

中國大陸中央企業專業化整合進一步提速。在今年7月13組大陸央企進行專業化整合項目集中簽約之後，10月31日，又有11組專業化整合項目在北京集中簽約。

中新社報導，當日集中簽約的這11組項目包括：中糧集團與中國寶武簽署戰略合作協議，積極探索專業化整合項目；航空工業瀋飛與瀋陽航空產業集團簽署大型航空機加結構件專業化整合項目合作協議；中國電子與中國國新簽署專業化整合協議加快存量資產盤活，推動網信產業做優做強；中國稀土集團與廣晟集團簽訂戰略合作協議；雲南電網公司和雲南農墾集團簽署協議，雲南農墾集團將目前持有雲南農墾電力公司70%的股權轉讓給雲南電網公司等。

中國大陸國務院國有資產監督管理委員會副主任翁傑明表示，此番簽約的11組項目既有央企間的協同聯動，又有央地間的融合發展，具較強的代表性和示範性。

翁傑明說，近年來，大陸中央企業專業化整合工作又上新台階。一是打造了一批央地合作新典型。比如：中國稀土集團與廣晟控股集團在稀土產業、科研、人才等多個領域合作，推進中國大陸稀土產業高質量發展。

二是實施了一批央企間協同的新項目。比如：中國寶武與中糧集團正在推動的專業化整合及產業鏈協同等項目，能夠有效推進產業結構優化布局，將雙方優勢轉化成發展合力，放大協同效應。

三是形成了一批有效發揮專業平台功能的新樣板。比如：國投設立國啟資產管理公司，有效盤活中央企業依靠自身難以清退處置的資產業務。該公司已接收各類委託處置項目150餘項，涉及資產規模150億元人民幣。此次，航天科技、中國電信將非主業、非優勢企業參股股權交由國啟資產管理公司進行處置優化。

專業化整合是加快大陸國有經濟布局優化和結構調整的重要手段。翁傑明表示，今後一個時期，大陸中央企業專業化整合工作主要任務是重點圍繞「突出實業、聚焦主業、做精一業」的目標，從「進、退、整、合」四個方面加大力度推進有關工作。