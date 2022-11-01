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大陸電子菸課稅 各大品牌至少漲價三成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

大陸電子菸從11月1日起被納入消費稅徵收範圍，包括悅刻、柚子、魔笛、小野、刻米、火器等品牌的菸具及菸彈均出現不同程度的上漲，多數電子菸品牌漲幅超過三成。

大陸財政部、海關總署、稅務總局日前發布《關於對電子菸徵收消費稅的公告》將電子菸納入消費稅徵收範圍，在煙稅目下增設電子菸子目，生產（進口）環節的稅率為36%，批發環節的稅率為11%。自今年11月1日起執行。

澎湃新聞報導，以受眾較為廣泛的悅刻為例，其四款菸具批發價漲幅從32.83%至95.3%不等，建議零售價漲幅從33.52%至97.49%不等，四款菸彈也存在不同程度的上漲，漲幅最大的一款菸彈批發價和建議零售價均上漲約82%。

另一電子菸品牌柚子菸具批發價漲幅在38.89%，菸彈批發價漲幅分別為54.67%和59.9%，建議零售價方面，菸具漲幅在39.06%，菸彈漲幅分別為54.79%和60.6%。

對於漲價一事，行業似乎已有預料。證券時報曾在10月28日的報導中指出，根據政府規定，上游企業需要在10月27日前對出廠價進行調整，並在10月28日填報建議零售價；零售終端會在11月1日正式開始執行加上消費稅之後的訂貨價。經過測算，銷售價中40%將用來納稅，不過零售商拿到的價格漲幅會不止如此，因為還要經過批發環節徵稅。

行業觀察人士、財經科普作家謝宗博表示，近年來，電子菸市場發展迅猛，一方面規避了國家對菸草市場的管理，另一方面擴大了吸菸人群，電子菸消費稅的增加將提高電子菸的經營成本。

謝宗博說，菸草行業之所以設置較高的消費稅，是因為菸草行業對身體健康有負面影響，世界衛生組織也建議通過提高菸草稅率來減少菸草消費量。從前期已經推出電子菸稅收政策的韓國、印尼等國家電子菸市場發展來看，這些國家的電子菸市場熱度普遍在徵稅後出現下降。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸 消費稅 菸草

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