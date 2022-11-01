10月造車新勢力成績單：埃安暫領跑 賽力斯年增461.37%

大陸新能源車企1日相繼公布10月產銷數據，在已公布數據的車企中，廣汽埃安以10月3萬輛數據、前10月累計共21.24萬輛數據暫居第一；賽力斯AITO問界系列以461.37%的年增率位居增速第一；小鵬則第三個月月銷不足1萬輛。

證券時報報導，廣汽埃安暫時保持領先地位，10月交付3萬63輛，超過「蔚小理」三家之和，但與9月相比增速回落，10月成績與9月基本持平。華為加持的問界增勢不減，10月交付1萬2,018輛，月增約18%。

「蔚小理」三家造車新勢力表現平淡。蔚來和理想汽車分別交付1萬59輛和1萬52輛，與9月相比均略有下滑；小鵬汽車10月僅交付5,101輛，是今年以來單月交付量最低的一次，今年第3季以來小鵬汽車表現出銷售頹勢，8月、9月、10月交付量均未過萬。

三家車企近期都陸續推出第二代新車型。蔚來新推出ET5、ES7、ET7等車型，並在10月表示今年的產品切換季已經完成；理想汽車繼續深挖家庭SUV增程市場，相繼推出理想L7、L8、L9；小鵬汽車則向上突破，集中精力打造中高端旗艦車型G9。不過從10月的交付表現來看，新車型還沒有完全貢獻銷量。

主打人民幣10到15萬元主流市場的哪吒汽車和零跑汽車出現分化，哪吒汽車依然保持增勢，10月交付1萬8,016輛車，年增122%，與9月相比基本持平。

零跑汽車10月表現則明顯不如前幾個月，交付量回落至7,016輛，而今年5到9月，交付量均保持在1萬輛以上。

大陸新能源汽車品牌群雄逐鹿，競爭相當激烈，據電車人產業平台統計，僅今年下半年，開始批量上市交付的新車型就超過20款，行業一般認為，月銷上萬是一款車型站穩腳跟的標準，而車企僅有一代車型不足以說明成敗，需要觀察三代以上的表現。

每月公布交付量的慣例讓戰勢顯得更加緊張多變。奧緯諮詢董事合夥人張君毅表示，現在的交付量名次並不重要，因為其中存在許多偶然因素，例如正處在籌備上市階段，或者新舊產品的換擋期，還有零部件缺貨等，需要長期觀察車企進入穩態後的競爭力。

對於第4季的新能源車市，業內普遍持樂觀態度，新能源汽車補貼即將在年底推出，因此可能提前激發潛在需求，引發翹尾行情，多家機構預期今年境內新能源汽車銷量將超過600萬輛。