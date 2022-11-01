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騰訊大漲逾10％ 大股東緊急闢謠
港股1日全面大漲，恒生指數收報15,455.27點，上漲768.25點，漲幅5.23％，創10月5日以來單日最大漲幅；恒生科技指數收漲7.8％，創4月29日以來單日最大漲幅。其中，快手漲超15％，美團、嗶哩嗶哩漲超11％，騰訊控股漲超10％。
消息面上，騰訊最大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus今日發布聲明稱，媒體公司亞洲科技（Asian Tech Press）文章稱，大陸中信集團正組團與Naspers談判以收購其持有的全部騰訊股份，該文是猜測性的，不符合事實。
Prosus並指，其母公司Naspers集團將繼續執行今年6月宣佈的股票回購計畫，該計畫的資金來源是定期和有序地出售集團持有的少量騰訊控股的股票。Naspers董事會和Prosus董事會重申，他們對騰訊的長期前景仍有信心。
針對有關中信組團收購騰訊股份的消息，中信集團亦表示，傳聞不實，無相關計畫。
Prosus的淨資產計算頁面顯示，截至10月28日，Prosus仍持有26.926億股騰訊股票，與港交所披露檔顯示的9月9日Prosus持股數量一致。這意味著Naspers在9月9日至10月28日的一個多月裡，階段性停止減持騰訊股票。
此前，9月8日，Naspers宣佈，旗下Prosus減持111.5萬股騰訊股份，持股比例降至27.99％。
公開資料顯示，Naspers及旗下Prosus在去年年底的持股比例為28.82％。據此計算，其今年以來累計減持比例達到騰訊總股本的0.83％，超過390萬股。
截至1日收盤，騰訊控股股價227.4港元，上漲10.60％，市值2.2兆港元。
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