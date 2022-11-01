過度依賴陸稀土？陸外交部：礦資源國應共承擔供應責任

澳洲資源部長近日表示，西方國家不太可能在短時間內結束對大陸稀土和其他礦產的依賴，因此澳方將和美方等夥伴來加強這方面的投資。對此，外交部發言人趙立堅1日在外交部記者會上表示，礦產資源國應共同承擔全球相關礦產供應責任，不應將世界經濟政治化、工具化與武器化。

趙立堅表示，中方注意到了相關表態。中方一貫認為關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展。

趙立堅指出，不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有的世界經濟體系。中方將繼續深度參與全球產業分工與合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

據統計，中國大陸是全球最大稀土生產國，掌握全球 70% 至 80% 的稀土，稀土原料廣泛應用在國防、航天、航空航天和電動汽車等領域。因此西方國家擔憂中方會以稀土為武器來進行反制。

此前，澳洲資源部長 Madeleine King 近期接受《彭博》訪問表示，西方國家想「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」是在做白日夢，但這不會影響美國與澳洲持續共同努力，提高對這些關鍵礦物的投資，試圖打破中國對國際稀土供應鏈的壟斷。