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陸官方提VR產業行動計畫 預計2026年產業規模超1.5兆元

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸五部門1日發布計劃指出，到2026年，大陸虛擬現實產業總體規模（含相關硬體、軟體、應用等）超過人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元）。圖為民眾在福建VR中心體驗VR。圖取自中新社
大陸五部門1日發布計劃指出，到2026年，大陸虛擬現實產業總體規模（含相關硬體、軟體、應用等）超過人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元）。圖為民眾在福建VR中心體驗VR。圖取自中新社

隨著虛擬實境（VR）、元宇宙概念的流行，大陸官方加緊對相關產業發展提出目標。大陸工信部、教育部、文旅部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門1日印發《虛擬實境與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》指出，到2026年，大陸虛擬實境產業總體規模（含相關硬體、軟體、應用等）超過人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），虛擬實境終端銷量超過2500萬台，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨幹企業，打造10個具有區域影響力、引領虛擬實境生態發展的集聚區，建成10個產業公共服務平台。

計劃提及，到2026年，三維化、虛實融合沈浸影音關鍵技術重點突破，新一代適人化虛擬實境終端產品不斷豐富，產業生態進一步完善，虛擬實境在經濟社會重要行業領域實現規模化應用，形成若干具有較強國際競爭力的骨幹企業和產業集群，打造技術、產品、服務和應用共同繁榮的產業發展格局。

此外，計劃也提到要提升虛擬實境關鍵器具等。比如全面提升虛擬實境關鍵器件、終端外設、業務運營平台、內容生產工具、專用訊息基礎設施的產業化供給能力。研發高性能虛擬實境專用處理晶片、近眼顯示等關鍵器件，促進一體式、分體式等多樣化終端產品發展，提升終端產品的舒適度、易用性與安全性。加大對內容生產工具開發的投入力度，提高優質內容供給水平。

此前，大陸工信部在2016年便發布《虛擬實境產業發展白皮書5.0》，呼籲盡快啟動虛擬實境標準化工作研究，規範行業發展。大陸工信部電子信息司副司長徐文立今年8月曾表示，虛擬實境被業內認為是下一代通用性技術平台和網路的關鍵入口，將深刻改變人類的生產生活方式。他稱，預計未來三年該產業將保持高速增長。

事實上，VR產業在多個領域有其應用場境。據前瞻經濟學人報導，目前VR在醫療健康領域、製造業領域、商貿領域、教育領域和文化娛樂領域，其中醫療健康領域和文化娛樂領域的虛擬實境應用範疇相對較大，商貿、教育以及製造業領域虛擬實境應用目前還處在起步階段。

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