陸房市失守「金九銀十」 百強房企10月銷售額年減逾28%

隨著十月的結束，今年大陸房企注定見不到「金九銀十」盛景。據第三方市場調研機構克而瑞10月31日發布數據顯示，光10月單月，百強房企實現銷售金額月減2.6%，降幅高於往年平均；年減率較9月擴大3個百分點，達到28.4%。同時，前十個月的累計銷售業績年增率降幅也保持在44%，降幅仍高。

就成交面積來看，受到疫情多點散發影響，10月樓市成交疲軟依舊。據克而瑞研究中心，重點30城在10月的成交面積創下半年以來單月新低，月減14%，年減達28%。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，當前百強房企銷售額年減率仍超過4成，儘管降幅連續5個月收窄，但收窄幅度均未超過2個百分點，顯示房企業績修復依舊乏力。

從房企來看，巨頭的房企銷售狀況優於行業整體。據億翰智庫提供的數據顯示，碧桂園、保利發展、萬科三家全國性巨頭房企在月增率表現上，則漲跌互現，分別實現3%、12、-25%；碧桂園、保利以單月超400億元的銷售額位列行業前兩位，保持著9月較為堅挺的業績表現。

而大陸許多房企推出的刺激措施是否有效？據第一財經報導，多位房企內部人士認為，目前市場已經不是通過房企的刺激動作就能產生明顯效果的狀態了，需求實際上已經處於收縮的狀態了，當前房企的很多措施其實都是在現有需求在不斷減少的背景下推進的。

未來房屋政策，提振銷售仍然是重點。國泰君安證券宏觀研究分析師董琦分析，近期地產調控放鬆雖仍在「一城一策」的主基調下，但自上而下的政策有所增多。接下來地產政策可能迎來新一輪鬆動期，提振銷售端仍將是政策重點。而在現有政策範圍內，房貸利率仍有下降空間。據測算，本輪房貸利率下行的合理區間可能在3-3.5%之間，較現有利率的最大降幅在100個基點左右。