傳台積電大砍供應鏈訂單 比例高達40%-50%

半導體景氣下行，台積電二度下修資本支出之際，傳出3奈米製程大客戶臨時取消訂單，因此，台積電大砍供應鏈訂單，而這個比例高達40%-50%，涵蓋再生晶圓、關鍵耗材、設備等領域，由於這些供應商規模都相對較小，台積電如此大規模的砍單，在業界掀起了風暴。

據了解，台積電供應鏈私下透露，來自台積電的訂單確實從第3季末開始轉弱，第4季與明年首季訂單持續下滑。目前所知，衝擊領域包括前段生產製程與後段先進封裝製程，其中對後段的影響幅度大於前段。

關於3奈米製程大客戶臨時取消訂單的消息，根據此前報導，台積電原定年底時3納米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。業界分析認為，台積電3奈米計劃產能銳減的原因在於其主要客戶蘋果和英特爾的拖延，外媒消息稱，蘋果搭載新一代M2處理器的Mac系列產品將延後至明年3月發佈，也代表年底前台積電將不會協助蘋果量產M2晶片。英特爾方面則受限自家技術尚未發展成熟，延緩新平台發展時程至少1年，導致台積電原先預估開出的新產能只能閑置等待。

另外，早於今年10月的法說會上，台積電就釋放出下調全年資本支出預期的信號，預計全年資本支出360億美元，此前預計400億美元至440億美元。

業界分析指出，台積電今年資本支出下修10%，業界傳出先進製程供應廠商遭砍單40％至50%，應屬少數個案，主要落在再生晶圓、關鍵耗材、設備等領域。

除此之外，昨（1）日，業界也傳出了第三季度起台積電前十大客戶陸續砍單的消息。據供應鏈消息人士透露，第三季度起台積電前十大客戶陸續砍單，尤其是聯發科、英偉達以及AMD減單幅度或延後拉貨力度更是超出預期。