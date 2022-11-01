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疫情衝擊持續！ 財新中國PMI為49.2 連續三月處收縮區間

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
1日公布的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，但已是連續第三個月處於榮枯線以下。圖取自財新網
1日公布的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，但已是連續第三個月處於榮枯線以下。圖取自財新網

受到疫情影響，大陸製造業景氣持續收縮。1日公布的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，但已是連續第三個月處於榮枯線以下，表明製造業景氣度持續下降。

從各分項看，10月製造業供需皆收縮。消費品與投資品需求端不足，這顯現在生產指數和新訂單指數分別連續第二、三個月低於榮枯線；而受到國外經濟放緩、外貿運輸遇到困難，外需亦持續走低，10月新出口訂單指數連續第三個月位於收縮區間。

而供需雙弱也拖累就業。10月就業指數連續第七個月、也是在過去15個月中第14次位於收縮區間，但降幅較此前三個月收窄。企業面對員工離職時補充招聘新員工的意願較弱，部分生產線自動化也讓企業減少用工。

值得注意的是，為滿足生產需求，尤其是出於對原材料價格上漲和疫情造成供給短缺的擔憂，製造業企業補庫存動力增加。10月採購量指數、原材料庫存指數、產成品庫存指數悉數升至榮枯線上方。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情管控措施對經濟負面影響依然存在，10月製造業供給、內外需、就業悉數收縮，不過收縮速度較9月放緩。成本略有抬升，收費端依然以降價為主。物流運輸仍有遲滯，企業採購和庫存略升，市場樂觀情緒回升，但從長期看樂觀程度有限。

王喆進一步指出，目前大陸內外部形勢依然複雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素較多，尤其是多地散發疫情對供求兩端形成明顯制約，經濟下行壓力仍較大，經濟恢復基礎尚不牢固。目前需求和就業依然承壓，相應促就業、穩內需政策還有需加強。

財新發布的數據與大陸國家統計局走勢不一致。大陸國家統計局10月31日公布的10月製造業PMI錄得49.2，回落0.9個百分點，時隔一月再度跌至榮枯線以下，為近三個月最低。統計局稱產需兩端有所放緩。招商證券分析指出，疫情之下，在年增率維度下的製造業供給繼續強於需求，產成品庫存上升、出廠價格回落，出現被動補庫存。

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