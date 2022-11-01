陸外商投資法 2年吸8.6萬企業

大陸全國人大常委會執法檢查組關於檢查大陸外商投資法實施情況的報告，近日提請大陸全國人大常委會審議。報告說，2020年和2021年中國大陸年均新設外商投資企業4.3萬戶，截至今年9月底，登記在冊外商投資企業45.5萬戶（不含分支機構）。

中新社報導，外商投資法是外商投資領域的基礎性法律，2020年1月1日起施行。根據2022年度監督工作計劃，大陸全國人大常委會執法檢查組對16個省（區、市）外商投資法的實施情況進行了全面檢查，對天津、南京、青島、蘇州4市進行了專項檢查。

報告認為，外商投資法實施取得了積極成效。一是外商投資金額穩步上升。根據報告，在全球跨國投資低迷的背景下，中國大陸吸收外資逆勢增長，2020年和2021年分別實際使用外商直接投資金額1兆元（人民幣，下同）和1兆1494億元，占全球外國直接投資的比重連續兩年超過10%。今年1月至8月實際使用外資金額8927億元。

二是外商投資企業數量持續增長。報告顯示，2020年和2021年中國大陸年均新設外商投資企業4.3萬戶，截至今年9月底，登記在冊外商投資企業45.5萬戶（不含分支機構）。跨國公司在中國大陸設立地區總部、研發中心超過2000家。

三是外商投資布局不斷優化。報告指出，服務業實際使用外資占比達80%，製造業外商投資企業效益提升，高技術產業實際使用外資金額占比近30%。東部地區新設外商投資企業數量和實際使用外資金額占全大陸80%以上，中西部地區吸收外資快速增長。

四是外商投資的作用貢獻日益凸顯。報告顯示，外商投資企業帶動了全大陸約1/10的城鎮就業，貢獻了約1/5的工業增加值、1/6的稅收收入、1/3的進出口總值，為大陸國民經濟持續健康發展提供了有力支撐。 報告指出，各級政府加強外商投資相關工作機制建設，支持外資企業通過資本市場直接融資，2020年以來共有45家外資企業實現上市、45家外資企業實現再融資。

在持續優化外商投資環境方面，報告稱，2021年大陸全國版和自貿試驗區版的外商投資准入特別管理措施（負面清單）已分別減至31條、27條，自貿試驗區版製造業條目清零，由此寶馬、巴斯夫等跨國公司擴大了在中國大陸投資。

報告同時針對法律實施存在的主要問題，提出加強配套制度建設，健全外商投資法律制度體系等意見建議。