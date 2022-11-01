鄭州富士康員工：再也不回去了！

（德國之聲中文網）鄭州富士康廠區因疫情進行封控防疫。袁先生是富士康的一名員工，忍受了數天的閉環管理後，他終於在上周六晚上（10月29日）跳過柵欄，與其他員工一起逃出廠區。他連夜向北，向河北走去。鄭州廠區是富士康在中國的最大廠區。本周一（10月31日）他接受了路透社採訪時並沒有透露自己的名字。他說：「好多人都在路上。」

自10月中旬以來，鄭州富士康廠區發現疫情。為了控制疫情，廠區實施了封鎖。富士康多次拒絕透露感染新冠病毒的具體人數。袁先生說：「我們在10月14日關閉，無休止地做PCR，大約10天後，我們得戴上N95口罩，還發了中藥。」

他還介紹說，每當在生產線上發現一個陽性病例或疑似陽性時，就會進行公開廣播，但工作會繼續進行：「人們會在工作中被叫走，如果他們第二天沒有出現，那就意味著他們被帶走了。」

大約有2萬名工人處於隔離狀態。袁先生聽說了這個消息，但他不能確定有多少人被感染了。因為管理層並沒有公布相關信息。

對於像富士康這樣擁有大規模生產基地的公司來說 ，這意味著企業進行所謂的「閉環」生產，繼續保持工廠生產線運行。另外一名員工李女士對路透社表示：「數萬人的食物被放在工廠的隔離樓外面。」她仍在工廠工作，不過正打算辭職。

富士康在周一發表的聲明中表示，網絡流傳的「鄭州園區約兩萬人確診」為嚴重不實信息。根據第一財經報導，鄭州廠區也是富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。

周日下午，該公司在一份電子郵件中回覆路透社，如果員工選擇離開，他們可以離開。不過一天後路透社再請富士康置評，對方沒有立即答覆。

再也不回去了

隨著疫情的再度升級，除了富士康被封，上海迪士尼樂園也因為要配合防疫要求暫時關閉，而當前在樂園內的遊客要等現場核酸結果陰性後才能離開。

對袁先生來說，上周五（10月28日）聽說他所在的廠區附近的員工住宅區被安全人員封鎖時，他就覺得事態可能會變得嚴重。慌亂中，他決定第二天離開，加入其他逃跑的員工隊伍。到星期天早上，袁先生已經徒步到鄭州的北部邊界，距離河北大約還有50公里被當局官員禁止再向前，他被送去隔離，他說：「我永遠不會再回富士康了……我被鄭州傷著了。」

（路透社、第一財經等）

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