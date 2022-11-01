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陸「畜牧法」修訂 完善保供穩價制度

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第三十七次會議10月30日表決通過新修訂的畜牧法。此次修法，完善了畜禽產品保供穩價制度，更好滿足民眾多元化畜禽產品消費需求。

中新社報導，大陸全國人大常委會法制工作委員會經濟法室主任岳仲明10月30日表示，確保糧食生產安全的米袋子，也要保障肉蛋奶等菜籃子產品質量安全和有效供給。畜牧業是關係國計民生的重要產業，也是大陸農業農村經濟發展的重要支柱和農牧民增收的重要來源。

他指出，此次修法加快構建現代畜禽養殖、防疫和加工流通體系，進一步強化畜禽種業自主創新，築牢動物疫病防控風險防線，推動畜牧業綠色發展，完善支持保障措施，對於持續提升大陸畜牧業質量效益和競爭力，更好滿足民眾多元化的畜禽產品消費需求，保障大陸現代畜牧業持續健康發展，具有重要意義。

新修訂的畜牧法完善了畜禽產品保供穩價制度。岳仲明介紹，針對部分畜禽產品價格波動較大等問題，此次修法，明確加快建立統一開放、競爭有序、安全便捷的畜禽交易市場體系，建立統一的畜禽生產和畜禽產品市場監測預警制度，逐步完善有關畜禽產品儲備調節機制，促進市場供需平衡和畜牧業健康發展；要求省級人民政府負責保障本行政區域內的畜禽產品供給，建立穩產保供的政策保障和責任考核體系，做好畜禽產品保供穩價工作。

「保障畜禽產品有效供給和質量安全，必須大力提升畜禽養殖生產能力和水平。」岳仲明說，此次修法，明確官方建立健全現代畜禽養殖體系，鼓勵和扶持發展規模化、標準化和智能化養殖，促進種養結合和農牧循環、綠色發展。

人大常委會

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