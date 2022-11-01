北京前3季 進出口值2.65兆人民幣

北京海關10月30日發布，今年前三季度北京地區進出口總值2.65兆元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長18.6%。其中，進口2.23兆，增長25.6%；出口4188.5億元，下降8.7%。

中新社報導，前三季度，北京地區月度進出口增勢強勁，貿易規模連續3個月創歷史新高。海關介紹，自去年2月以來，北京地區月度進出口規模連續20個月保持同比正增長。今年以來，北京地區月度進出口規模始終保持高位運行。7月起，月度進出口規模連續3個月刷新歷史記錄，9月實現進出口3329.9億元，同比增長20.3%。其中，進口2714.6億元，同比增長24.2%；出口615.3億元，同比增長5.4%。

北京地區貿易結構持續優化。前三季度一般貿易方式進出口2.31兆元，增長18.9%，占地區進出口總值的87.1%，比重較去年同期提高0.2個百分點。以加工貿易方式進出口1128.2億元，增長35.2%，占地區進出口總值的4.3%。

北京地區對一帶一路沿線國家進出口快速增長。前三季度，對一帶一路沿線國家進出口1.17兆元，增長30.1%，高於同期地區外貿整體增速11.5個百分點，佔同期地區進出口總值的44.1%。

大宗商品拉動北京地區進口增長。前三季度能源產品進口1.21兆元，增長50.3%，占地區進口總值的54.3%；農產品進口1463.3億元，增長1.7%，占地區進口總值的6.6%。

北京地區外貿主體穩定發展，大陸國有企業主導作用顯著。前三季度國有企業進出口1.96兆元，增長31%，占地區進出口總值的73.9%；民營企業進出口2329.7億元，增長10.2%。

今年1月，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效。據瞭解，1至9月，北京海關已簽發RCEP證書3201份，貨值1.87億美元；進口RCEP享惠貨物貨值2113.67萬美元，優惠稅款419.06萬元人民幣。