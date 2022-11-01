快訊

文化部道歉 「良辰吉時」金鐘獎主題歌曲取消得獎資格

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京前3季 進出口值2.65兆人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
前三季度北京地區進出口總值為人民幣2.65兆元，保持高位運行。圖為北京秋意正濃，市民在銀杏大道賞景拍照。（中新社）
前三季度北京地區進出口總值為人民幣2.65兆元，保持高位運行。圖為北京秋意正濃，市民在銀杏大道賞景拍照。（中新社）

北京海關10月30日發布，今年前三季度北京地區進出口總值2.65兆元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長18.6%。其中，進口2.23兆，增長25.6%；出口4188.5億元，下降8.7%。

中新社報導，前三季度，北京地區月度進出口增勢強勁，貿易規模連續3個月創歷史新高。海關介紹，自去年2月以來，北京地區月度進出口規模連續20個月保持同比正增長。今年以來，北京地區月度進出口規模始終保持高位運行。7月起，月度進出口規模連續3個月刷新歷史記錄，9月實現進出口3329.9億元，同比增長20.3%。其中，進口2714.6億元，同比增長24.2%；出口615.3億元，同比增長5.4%。

北京地區貿易結構持續優化。前三季度一般貿易方式進出口2.31兆元，增長18.9%，占地區進出口總值的87.1%，比重較去年同期提高0.2個百分點。以加工貿易方式進出口1128.2億元，增長35.2%，占地區進出口總值的4.3%。

北京地區對一帶一路沿線國家進出口快速增長。前三季度，對一帶一路沿線國家進出口1.17兆元，增長30.1%，高於同期地區外貿整體增速11.5個百分點，佔同期地區進出口總值的44.1%。

大宗商品拉動北京地區進口增長。前三季度能源產品進口1.21兆元，增長50.3%，占地區進口總值的54.3%；農產品進口1463.3億元，增長1.7%，占地區進口總值的6.6%。

北京地區外貿主體穩定發展，大陸國有企業主導作用顯著。前三季度國有企業進出口1.96兆元，增長31%，占地區進出口總值的73.9%；民營企業進出口2329.7億元，增長10.2%。

今年1月，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效。據瞭解，1至9月，北京海關已簽發RCEP證書3201份，貨值1.87億美元；進口RCEP享惠貨物貨值2113.67萬美元，優惠稅款419.06萬元人民幣。

北京 海關 人民幣

延伸閱讀

共伴效應帶雨勢 北部地區避免上山

外商憂前景 北京宣稱絕不會走封閉僵化老路

烏克蘭：俄羅斯發射逾50枚巡弋飛彈 目標能源設施

馬克宏將訪北京？ 學者：發展中歐關係好時機

相關新聞

陸個體工商戶新規上路 市監總局：歡迎台灣同胞來經商

為提振經濟，大陸《促進個體工商戶發展條例》11月1日正式上路，對台方面，大陸市場監管總局登記註冊局局長楊紅燦指出，規定明...

鄭州富士康大手筆留人 每日補貼翻4倍，11月全勤至少拿6萬

富士康鄭州科技園為鼓勵員工留廠，推出大手筆的「激勵新政」，員工每日出勤補貼從1百元大增至400元人民幣，11月出滿勤，總...

疫情衝擊持續！ 財新中國PMI為49.2 連續三月處收縮區間

受到疫情影響，大陸製造業景氣持續收縮。1日公布的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，較9月回升1.1...

天貓雙11預售首時102品牌成交額過億 直播觀看年增6倍

大陸一年一度的消費節慶「雙11」來臨，其中阿里巴巴旗下的天貓雙十一第一波預售於31日20時正式開跑，據統計，在開賣後1 ...

大陸前3季 文化企業營收增長1.4％

根據大陸國家統計局10月30日發布數據，今年前三季度，大陸全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入為人民幣8兆6459...

北京前3季 進出口值2.65兆人民幣

北京海關10月30日發布，今年前三季度北京地區進出口總值2.65兆元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長18.6%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。