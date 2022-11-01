大陸前3季 文化企業營收增長1.4％

根據大陸國家統計局10月30日發布數據，今年前三季度，大陸全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入為人民幣8兆6459億元，同比增長1.4%，增速比上半年加快1.1個百分點。分季度看，文化企業營業收入由二季度下降3.8%轉為三季度增長3.7%。

新華社報導，統計數據顯示，九大行業生產經營明顯回升。前三季度，9個文化行業中，有8個行業營業收入增速較上半年回升或降幅收窄、由降轉增。文化娛樂休閒服務行業雖受疫情影響營業收入增速仍然為負，但與上半年相比降幅收窄14.2個百分點。

文化新業態增勢較好，引領作用增強。前三季度，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入人民幣3兆841億元，同比增長3.9%，快於全部規模以上文化企業平均水平2.5個百分點，增速比上半年加快1個百分點。在16個行業小類中，13個行業營業收入增速與上半年相比較快回升，回升面達到81.3%。

超過七成地區文化企業營業收入環比回升。大陸國家統計局社科文司高級統計師張鵬表示，各地統籌疫情防控和文化產業發展成效顯著，前三季度，大陸有22個省（區、市）文化企業營業收入增速較上半年回升，回升面達到71%。其中，前期受疫情影響較大的東部地區文化企業營業收入由上半年下降0.9%轉為增長0.4%。