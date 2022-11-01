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前3季GDP 廣東、江蘇、山東前3名

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸25個省區市已公布前三季GDP增速，其中16個省份生產總值大於2兆元（人民幣，下同），11個大於3兆元。廣東、江蘇、山東排在大陸前三名，分別為9.17兆元、8.87兆元、6.44兆元，占全大陸比重10.54%、10.19%、7.4%。但大陸東部經濟大省的增速正在放緩，勢頭已被中、西部地區追上。

據界面新聞，從增長表現上來看，前三季14個省區的生產總值增速大於全大陸增速3%，11個生產總值增速低於全大陸增速。中部地區生產總值增速排在大陸前列，山西實現按年增長5.3%，在各省區中排名第一，福建和江西增長5.2%、5%，排在第二、第三位。但是出人意料的是，東部地區10省之中，6省的增速低於全大陸水平。

從全年看，GDP在各季度保持著上升趨勢，一、二、三季度增速分別為4.8個百分點、0.4個百分點、3.9個百分點，按季分別為上升1.6個百分點、下滑2.7個百分點、上升3.9個百分點。雖然二季度表現較差，而在此後的第三季度按年、按季增速重新恢復增長，後者達到近兩年最高。

但與去年同期相比，前三季各省區生產總值增速仍在放緩，內蒙古、河南、福建跌幅較少，湖北、海南則分別下滑14個百分點、13.3個百分點，跌幅排在大陸前列。與疫情前相比，各省區增速均不如2019年同期水平，以西藏增速下滑最多，以8.5個百分點排在全大陸首位，內蒙古、山西、黑龍江下滑程度最輕。

25省區第三季GDP增速如下：廣東2.3%、江蘇2.3%、山東4%、河南3.7%、四川1.5%、福建5.2%、湖北4.7%、湖南4.8%、安徽3.3%、上海-1.4%、北京0.8%、河北3.7%、江西5%、重慶3.1%、河南-0.5%、雲南3.8%、廣西3.1%、山西5.3%、內蒙古5%、天津1%、甘肅4.1%、青海2.6%、西藏0.2%、遼寧2.1%、黑龍江2.9%。

內蒙古 福建 廣東

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