根據安徽合肥國際陸港消息，自開行以來，合肥中歐班列不斷拓展國際市場，截至目前，合肥中歐班列累計發運量超2700列。

中新社報導，29日9時，一列滿載100TEU（標準箱）貨物的合肥中歐班列從合肥北站鳴笛啟程，此趟班列為安徽本地汽車專列，搭載貨物主要為貨車成套散件、貨車、潤滑油、客車，將經阿拉山口發運至哈薩克多斯特克。這是合肥中歐班列2022年開行的第668列，標誌著提前兩個月突破去年全年發運總量。

截至此趟班列發運，合肥中歐班列2022年共發運254列企業定制班列，同比增長逾120%，出口貨物中，安徽本土貨物占比超八成。

據合肥國際陸港相關負責人介紹，合肥中歐班列不斷開闢新站點，已累計覆蓋18個國家、87個國際站點城市。2022年2月16日，安徽首趟至越南中歐班列（中國大陸合肥-越南河內）開行，為安徽與東協經貿合作開闢了物流新通道；7月29日，合肥-匈牙利布達佩斯首發班列的開行，則是合肥中歐班列在歐洲腹地的又一次延伸。

同時，合肥中歐班列積極調整發運結構，提高回程班列比重，2022年上半年回程運量占比超四成，再創新高。通過合肥中歐班列，來自杜伊斯堡的多功能機器人、來自塔什干的氯化鉀等優質商品來到中國大陸，為國外企業打開大陸市場提供了渠道，構建了一條互利共贏的綠色通道。

據瞭解，合肥國際陸港還積極推廣中歐班列集拼集運模式，開闢了「合肥中歐班列+」阜陽、蕪湖、黃山、蚌埠等城際定向班列。通過集拼集運模式，可將在合肥的零散過路班列進行集結，在合肥開展補貨、補軸。2022年由合肥國際陸港牽頭申報的《服務於安徽制（智）造長三角—一帶一路國際走廊中歐班列集裝箱多式聯運示範工程》成功入選大陸第四批多式聯運示範工程。