湖南建品牌倉 助非洲產品行銷

開普獅堅果、火酋長辣椒醬、榮耀部落咖啡豆、胡美娜芝麻油…10月29日，正在湖南長沙舉行的第二十三屆中國中部農業博覽會非洲進口農產品館中，150多種包裝精美的非洲商品琳瑯滿目，成為一道靚麗風景。

中新社報導，這些光看名字就極具非洲風情的商品，源自湖南「非洲品牌倉」工程精心發展的非洲品牌。作為中非經貿博覽會的永久會址地和中非經貿深度合作示範先行區，湖南設置中非經貿博覽會常設展館，打造中非經貿合作促進創新示範園，為非洲產品孵化品牌、定製包裝、開啟精品化路線，助非洲產品走進中國市場。

「非洲農產品資源豐富，但產品質量參差不齊、缺少品牌，中國消費者對非洲產品的瞭解有限，以前我們進口也主要以散裝批發原材料為主。」高橋大市場中非供應鏈進口業務經理武連賓介紹，湖南非洲品牌倉建設，讓進入中國大陸市場的非洲產品有了朗朗上口的名字，又有品牌辨識度，越來越符合消費者需求。

「胡美娜來自衣索比亞著名的胡梅拉產區，這裡芝麻含油量高達50%以上，飽含不飽和脂肪酸和氨基酸；火酋長是盧安達辣椒與湖南豆豉的融合創新…」展會工作人員介紹，這些產品都是非洲品牌倉熱門款，在中非經貿博覽會常設展館長期展銷，並已進駐長沙各大商超。

目前，湖南已形成咖啡、腰果、夏威夷果、可可、辣椒、芝麻等6條非洲產品進口鏈，打通了產地直採、倉儲、物流、加工、設計包裝、展銷、售後服務等全產業鏈，已培育百餘款產品上市。其中，非洲精品咖啡進口量已達到1000噸。根據採購協議，高橋大市場對烏干達乾辣椒年採購量就達5000噸。以建設非洲非資源性產品集散交易中心為核心，湖南正加快打造面向大陸市場的非洲優質產品全產業鏈。

目前，中非經貿合作促進創新示範園已引進貿易企業、供應鏈企業、全流程服務企業及商協會等中非經貿龍頭企業100多家。2022年前三季，湖南對非貿易額增長47%，總量已超過2021年全年總額403.9億元人民幣。