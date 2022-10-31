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海南免稅店 銷售額破7億人民幣

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。 中新社
圖為顧客在中免集團海口日月廣場免稅店選購化妝品。 中新社

根據大陸海南省商務廳29日發布統計數字顯示，受海口國際免稅城開業帶動，海南全島11家離島免稅店28日總銷售額超過7億元（人民幣，下同），創免稅店單日銷售額歷史新高，接近歷史最高值的2倍。

中新社報導，海口國際免稅城位於海口市西海岸城市副中心，緊鄰海口重要交通樞紐新海港，店內引進800多個國際國內知名品牌。開業當日人聲鼎沸，不少專櫃門前排起長隊。據統計，28日海口國際免稅城進店人數超過4.4萬人次，銷售額超6000萬元。 　　

為配合海口國際免稅城開業，海口市政府發放400萬元的免稅消費券及100萬元的免稅店所在城區專場零售餐飲消費券，消費者在店方折扣後購物有大幅優惠。

中國免稅品有限責任公司（中免集團）介紹，海口國際免稅城是「免稅+文旅」的旅遊零售綜合體，集「吃、住、行、遊、購、娛」為一體。總經理陳國強說，為延長遊客在店時間，免稅城設置很多沉浸式體驗活動。

今年受疫情影響，海南前三季度免稅店總銷售額同比下降近兩成。海口國際免稅城開業後，業內看好其對離島免稅市場的恢復作用。

消費券 疫情

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