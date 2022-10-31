RCEP+一帶一路 外資注閩加速

今年生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和共建一帶一路引領，外商投資福建呈現較快增長態勢。福建省商務廳29日通報，今年1-9月，福建省實際使用外資44.9億美元，同比增長23%。其中，RCEP成員國對閩投資增長65.6%，東協地區增長156.1%，一帶一路沿線國家和地區增長184.5%。

中新社報導，隨著RCEP的政策紅利釋放，福建與RCEP成員國及東協交流合作邁向更大規模、更寬領域、更高層次。今年以來，2022福建-RCEP國家經貿合作對接會、中國（福建）—菲律賓經貿合作推介會、中國（福建）-新加坡國際高新企業合作發展峰會等先後舉辦。

今年9月舉辦的首屆中國（福建）-新加坡國際高新企業合作發展峰會上，中新國際高新企業（福州）基地項目、豐樹福州智慧供應鏈及配送產業園合作項目正式簽約，合約金額達41.3億元（人民幣，下同），將為閩新合作注入新動能。新加坡創士鋒創始人兼CEO李葳指出，在世界經濟增長乏力的背景下，RCEP的實施消除了貿易壁壘，暢通了投資管道，激發了市場活力。

獲批成為21世紀海上絲綢之路核心區以來，福建成為一帶一路沿線國家和地區投資的熱門區域。今年6月，福建省發改委批複核准福建古雷150萬噸/年乙烯及下游深加工聯合體項目（中沙古雷乙烯項目），項目總投資420.7億元，標誌著福建迄今一次性投資最大的中外合資項目正式落地。

該項目由福建省能源石化集團有限責任公司與全球石化巨頭沙特基礎工業公司（SABIC）合資建設，將在漳州市的古雷石化基地投資建設年產150萬噸乙烯及下游深加工聯合裝置，採用19項全球領先工藝技術，建成後年產值約300億元，將帶動上下游投資超千億元。

高技術產業、製造業吸收外資佔比提升也是福建引外資的突出亮點之一。數據顯示，今年1-9月，福建高技術產業實際使用外資增長49.6%，佔全省34.2%；製造業實際使用外資增長99%，其中石油化工業增長912.3%。