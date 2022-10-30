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河南多地致信在鄭州富士康工作人員 將派專車接返

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
河南多地致信在鄭州富士康工作人員。第一財經日報
河南多地致信在鄭州富士康工作人員。第一財經日報

鄭州富士康的疫情，牽動著河南多地政府的心，根據統計，包括河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地發布致在富士康工作人員的公開信，表示做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或是會派專車接返，各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

第一財經日報報導，其中長葛市提出需要在本地有固定住所，提供持續3天的核酸陰性證明和當天的抗原陰性證明；西華縣的公開信顯示，將從30日組織專車前往鄭州富士康廠部開展接返服務，集中隔離期間費用自理。當地西夏鎮上的防疫部門確認了此信息，表示30日開始將陸續接返，如需返鄉請及時向村里報備。

就在此前不久的10月26日午間，富士康科技集團發布聲明表示，網路流傳的「鄭州園區約兩萬人確診」為嚴重不實信息。富士康方面對第一財經記者表示，目前園區內生產運營相對穩定，並持續做好在職員工的安全防護。

從產能布局來看，鄭州富士康在當地擁有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。

鄭州 隔離 疫情

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