鼎炫-KY旗下隆揚 10月31日在深圳掛牌

鼎炫-KY旗下專業EMI材料廠隆揚電子公告，將於10月31日在深圳交易所掛牌交易。鼎炫屆時將是繼臻鼎-KY之後，同一集團同在大陸、台灣雙掛牌的電子廠。

隆揚電子本次在創業板上市的發行價格為人民幣22.5元，預計募資人民幣14.7億元（新台幣65.3億元）。

根據招股書2021年營收構成為：導電泡棉-筆記型電腦佔比53.28%，導電布及膠帶-筆記型電腦佔比14.74%，絕緣材料-筆記型電腦佔比11.22%，導電布及膠帶-平板電腦佔比8.38%，絕緣材料-平板電腦佔比5.24%。

隆揚電子2021年營收人民幣4.28億元，淨利潤高達人民幣1.98億元，其中營收有70%的收入，是來自終端客戶蘋果公司。

凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢統計，2022年台資以控股或參股形式，在主板上市就有合富中國、聖暉集成，在科創板上市的有唯捷創芯、匯成股份、鉅泉科技、天德鈺，在創業板上市的有冠龍節能，在北交所上市的有榮億精密，再加上隆揚電子於10月31日在創業板、以第50家台資控股形式上市，則今年就達到9家台資參控股在A股IPO成功。

梁祥賢指出，這樣的數據遠超過2021年的英利汽車、華利集團、南僑食品、東亞機械、中富電路、炬芯科技共6家，更超過2020年的7家。

隆揚是少數從上游的原材料開發，到中游的模切加工一貫整合作業EMI廠商，在大陸華東及重慶設立有生產線支援EMS的筆電、平板等產品生產，目前也積極開發汽車、面板等客戶應用。

隆揚電子是鼎炫控股子公司，營運總部位於江蘇昆山的鼎炫控股，旗下擁有電子衡器和電子材料兩大事業體，目前生產基地有昆山一廠、昆山二廠、淮安廠和重慶廠4個廠區，共擁有800多名員工。