大陸宣布：汽車已經「碳達峰」 汽油可以轉出口

大陸電動車增長迅猛，今年新能源汽車（純電、油電）的滲透率將達28%，也就是上路的汽車，每三輛將近有一輛不必加油，乘聯會秘書長崔東樹今（29）日發文宣布：大陸汽車已經「碳達峰」！還表示，用不完的汽油可以加大轉出口。

崔東樹表示，新能源汽車替代燃油車的進程加快，預計2022年新能源車銷量在650萬輛左右，2023年可能突破840萬輛。

他更進一步趨勢研判，到2023年底，預估大陸市場的新能源汽車保有量（登記總數）突破2,000萬輛，占汽車總量的7%，高油耗車型全面轉向電動化，汽油消費持續下降，「汽油消費達峰已經實現，未來汽油消費量無法超越1.2億噸，剩餘汽油只能加大出口。」

崔東樹總結評估：目前中國乘用車碳達峰已經提前完成，重卡代表的柴油車的碳達峰隨着房地產回落也將達峰。因此中國汽車交通領域碳達峰已經勝利在望。

值得注意的是，崔東樹提到乘用車達到碳達峰有個關鍵因素，就是因為高油耗領域的出租網約等基本已電動化。

據乘聯會統計，今年出租網約的電動車占新能源車的占比達到81%，而2019年還只有40%，因為大幅上升了40%，加上出租新能源滲透率從40%上升到80%，而燃油車的比例大幅的下降，從55%下降到了17%，下降幅度巨大，因此促成油耗大幅減少。