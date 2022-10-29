工商銀行最會賺 前三季每天進帳43億元　　

大陸六大國有銀行前3季財報全部出爐。資料顯示，今年前3季，6大國行合計營收人民幣2.84兆元，合計淨利潤人民幣1.03兆元。其中，工商銀行繼續領先，前3季營收、淨利分別為人民幣7,113.92億元、2,665.10億元，相當於每日賺進人民幣9.8億元（約新台幣43億元）。

前3季營收方面，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行分別達人民幣7,113.92億元、6,305.39億元、5,646.20億元、4,678.18億元、2,100.76億元、2,569.31億元，合計營收人民幣2兆8,413.76億元。

前3季淨利潤方面，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行分別為人民幣2,665.10億元、2,467.24億元、1,973.01億元、1,810.17億元、739.35億元、680.20億元，合計淨利潤人民幣1兆335.07億元。

建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行前3季營收和淨利潤均實現正增長。其中，郵儲銀行兩項指標增長最快，營收和淨利潤分別年增長7.79％、14.05％。

六大國行第3季淨利利潤年增率都超過 4％，主因多樣化的貸款組合使它們擺脫了房地產市場的困境。但銀行的淨利差大多在萎縮，這表明隨著經濟的放緩，貸款需求疲軟，且在貸款利率上持續讓利實體經濟。

然而，六大國行總資產規模較年初實現較大幅度增長，截至第3季末合計總資產超人民幣160兆元。

其中，工商銀行以人民幣39.55兆元繼續領跑，逼近人民幣40兆元大關。建設銀行、農業銀行的資產規模也均超過人民幣30兆元，分別達34.30兆元、33.83兆元。中國銀行、郵儲銀行、交通銀行總資產規模分別為28.64兆元、13.52兆元、12.69兆元，分別較去年末增長7.17％、7.43％、8.81％。

在業績穩健增長的同時，六大國行資產品質持續優化，不良貸款率整體較去年末有所下降。

截至第3季末，六大國行不良貸款率均在1.5％以下。其中郵儲銀行表現最優，為0.83％，較去年末增加0.01個百分點；工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行不良貸款率均較去年末有所下降，分別為1.40％、1.40％、1.40％、1.31％、1.41％。

撥備覆蓋率方面，截至第3季度末，郵儲銀行撥備覆蓋率超過400％，為六大行中最高；農業銀行、建設銀行、工商銀行撥備覆蓋率均超過200％，分別為302.65％、243.95％、206.80％。