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騰訊最大股東暫停出脫持股 各路場外資金抄底

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
騰訊最大股東南非報業集團（Naspers）近期暫停出售騰訊股票計畫。(新華網)
騰訊最大股東南非報業集團（Naspers）近期暫停出售騰訊股票計畫。(新華網)

大陸網科巨頭騰訊最大股東南非報業集團（Naspers）近期暫停出售騰訊股票計畫。另一方面，大陸知名投資人段永平最近再度「抄底」騰訊，這也是今年以來第六次加碼騰訊ADR。

據智通財經網，Naspers透過旗下荷蘭子公司Prosus N.V.持股騰訊，而Prosus的淨資產計算頁面顯示，截至10月27日，Prosus仍持有26.926億股騰訊，該數字與港交所公開的檔案顯示的9月9日Prosus持股數量一致。

這意味著Naspers在9月9日至10月27日的一個多月以來階段性地停止減持騰訊股票。

近兩年來，大陸對於網路平台持續監管背景下，大陸網科股普遍承壓。今年6月27日，騰讯控股在港交所公告稱，主要股東Naspers及Prosus將有序出脫該公司持股，更加重騰訊股價壓力。

今年以來，騰訊股價已下跌超過56％，10月25日一度跌破200港元。在騰訊跌至200港元之際，素有「中國巴菲特」稱號的段永平在社交平台宣稱自己再度「抄底」騰訊ADR。

段永平今年以來一直堅定看好騰訊，今年2月、3月、4月、8月以及10月13日、10月25日共計六次買入騰訊，目前明顯被套牢，此前最高買入價是去年8月買入的均價超50美元，28日騰訊ADR收盤價只有25.83美元，基本距離其最初買入股價腰斬。

實際上，隨著中概網科股估值進入歷史低位，各路場外資金紛紛抄底。以騰訊為例，今年8月以來，滬港通機制下的南向資金淨買入騰訊達314.02億港元。其中自8月26日起連續38個交易日淨買入，期間累計淨買入約252.81億港元。

抄底 巴菲特 荷蘭

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