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大陸銀保監放狠話：現在拋本幣買外滙將來一定會後悔
近期美元指數走強，觸發8月中旬以來人民幣兌美元匯率快速貶值，大陸多個監管部門多次表態。大陸銀保監會28日表示，儘管短期內有一些不穩定因素影響，但人民幣的市場地位不會改變，人民幣長期走強的趨勢不會改變；現在拋本幣買外匯，將來一定會後悔。
上海證券報引述銀保監會相關部門負責人的話指出，銀保監會相關部門負責人表示，大陸經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，目前遇到的困難是非預期因素造成，大陸經濟長期向好的趨勢不會改變，實現現代化勢不可擋。
負責人表示，大陸持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。目前遇到的困難是非預期因素造成的，中國經濟長期向好的趨勢不會改變。
負責人表示，過去30多年來，凡是看貶人民幣的企業和個人都吃了虧。上升時期的經濟，必然形成上升的貨幣。
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