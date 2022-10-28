陸銀保監會：現在拋本幣買外匯 將來一定會後悔

人民幣對美元匯率本周大幅震盪，大陸銀保監會相關部門負責人28日再度信心喊話稱，過去三十多年來，凡是看貶人民幣的企業和個人都吃了虧。「現在拋本幣買外匯，將來一定會後悔。」

在岸人民幣（CNY）本週二（25日）一度貶破7.3，創下2008年以來近15年新低後，周三（26日）多方大反攻收漲1,260基點（bp），收復7.2，然後又連續兩天走貶，並將週三升幅回吐大半，週五（28日）日盤收報7.2565，單日走貶484基點或0.67％，重新貶破7.2關口。

對此，大陸銀保監會相關部門負責人28日表示，上升時期的經濟，必然形成上升的貨幣。儘管短期內有一些不穩定因素影響，但人民幣的市場地位不會改變，人民幣長期走強的趨勢不會改變。

上述負責人還稱，中國大陸持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。「過去三十多年來，凡是看貶人民幣的企業和個人都吃了虧。現在拋本幣買外匯，將來一定會後悔。」