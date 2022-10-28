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大陸第三季出入境人次驟降 較前季減少千萬

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方公布數據顯示，第三季的出入境人次驟降。圖為上海浦東機場。（中新社）
大陸官方公布數據顯示，第三季的出入境人次驟降。圖為上海浦東機場。（中新社）

大陸內部疫情發展也影響到人員向外流動，官方發布的出入境人次數據顯示，第三季出入境人次相較於第二季，驟降達三成以上，僅剩下2,218.5萬人次。

央視新聞報導，大陸國家移民管理局28日發佈2022年第三季度移民管理主要數據，顯示2022年第三季度移民管理機構共查驗出入境人員2,218.5萬餘人次。

此前大陸第二季的出入境人次為3,229.3萬人次，形同縮水了31.%以上，再往前的第一季，出入境人次則有3,009.4萬人次。此次第三季出入境人數，較前兩季減少將近1,000萬人次左右。不過在普通護照的簽發上，第三季則是簽發了32萬本，較第二季增加49.5%，此前第二季發布的數據僅有簽發21.4萬本。

目前中共二十大召開後，大陸航空公司已經大幅恢復國際航班數量，包含東航、南航、海航等大型公司都已經陸續宣布恢復多條國際航線。

大陸民航局運輸司副司長徐青26日宣布新的冬春航季安排時指出，目前航空公司每週安排客運航班840班（420個往返航班），相較於2021/22年冬春航季增長105.9%；每週安排貨運航班（含客改貨）6,148班，相較2021/22年冬春航季增長6.7%。

國際航班 移民 中共二十大

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