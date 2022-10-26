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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

蜜雪、瑞幸供應商 台資鮮活飲品赴A股上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
鮮活-KY董事長黃國晃。聯合報系資料庫
鮮活-KY董事長黃國晃。聯合報系資料庫

大陸證監會官網發布，蜜雪冰城、瑞幸等供應商——鮮活-KY（1256-TW）旗下持股87.1%的鮮活飲品，已向深圳交易所遞交招股書，準備衝刺深圳主板。

招股書顯示，此次擬發行不超過4,100萬股，募資約人民幣4.5億元（新台幣20億元），用於天津生產基地建設專案、肇慶生產基地建設專案和補流。項目建成後，公司將新增飲品原料產能共計每年6萬噸。

鮮活飲品主要從事現制飲品配料、果醬和口感顆粒類等產品研發。目前，鮮活飲品供貨於蜜雪冰城、書亦燒仙草和CoCo都可多家茶飲企業，以及瑞幸咖啡及盒馬等零售公司。

鮮活飲品也是在德馨食品、田野股份等之後，茶飲咖啡賽道上又一奔赴上市的供應鏈公司。

招股書顯示，2019到2021第1季鮮活飲品的營收分別為人民幣7.87億元、8.12億元、10.64億元和2.01億元，2020和2021年分別年增3.22%和30.99%；淨利潤為人民幣1.29億元、1.80億元、1.89億元和0.15億元，

根據窄門餐眼數據統計，截止2022年6月，鮮活飲品產品在新茶飲品牌（以門店200家以上統計）的滲透率62.70%。

招股書顯示，2019年至2022年第1季的的毛利率分別為36.84%、42.31%、33.64%、24.5%。2022年第1季公司的研發費用為人民幣326.14萬元，占營業收入比例1.62%。

毛利率下滑也是現製飲品配料行業近年的共同趨勢，主要競爭對手佳禾食品與德馨食品的毛利率等都在近年下滑。此外，這種壓力也轉移到了下游。據「2022中國新茶飲供應鏈白皮書」報告，由於市場競爭、原材料成本上升，2021年新茶飲行業綜合毛利率為54.3%，與去年同期相比下降2.2%。

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