陸1-9月汽車製造同比增6.9%

中國汽車工業協會24日披露，2022年1-9月汽車製造業工業增加值實現較快增長。

中新社報導，2022年1-9月，大陸汽車製造業工業增加值同比增長6.9%，比1-8月提升2.4個百分點，高於同期製造業3.7個百分點。

2022年9月，中國大陸汽車製造業工業增加值同比增長23.7%，高於同期大陸全國規模以上工業增加值17.4個百分點，對工業經濟拉動作用顯著。

此外，2022年9月，大陸汽車類零售額為4213億元（人民幣，下同），同比增長14.2%，增速高於同期大陸全國社會消費品零售總額11.7個百分點，佔全社會消費品零售總額的11.2%。

2022年1-9月，大陸汽車類零售額3兆3174億元，同比增長0.4%，增速由負轉正，佔全社會消費品零售總額的10.4%。與此同時，2022年1-9月，大陸汽車製造業固定資產投資快速增長。

中國汽車工業協會表示，今年以來，各地區各部門發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，認真用好政策性開發性金融工具和地方專項債，有力推進項目盡快落地實施，加快形成實物工作量，發揮投資關鍵作用。

2022年1-9月，大陸汽車製造業固定資產投資同比增長12.7%，高於製造業固定資產投資2.6個百分點。