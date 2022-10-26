聽新聞
test
0:00 / 0:00

第5屆進博會 進入布展階段

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆進博會線上國家展、「數字（數位）進博」平台、創新孵化專區評獎等雲系列，24日正式啟動。第五屆進博會首批展品當天也正式入場，標誌著本屆進博會正式進入布展階段。

中新社報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海在啟動儀式上介紹說，第五屆進博會線上國家展當天開始試運行，首批30個國家上線，「元宇宙」技術製作的國家展邀請函將於啟動儀式後正式向社會發出。「數字進博」平台聚焦第五屆進博會企業展技術裝備展區，與線下展會同頻同質。進博會企業展創新孵化專區今年試開展評獎工作，設最受歡迎、最具市場潛力和最佳組織獎三個獎項，於當天啟動儀式後開啟網上投票通道，並組織專家評審。

除了線上國家展以外，此次為何又將企業商業展搬到雲端、設置「數字進博」平台？中國國際進口博覽會數字進博專班負責人李晶晶表示，「數字進博」是依託於線下展會、利用數位化手段搭建的企業商業展線上展，旨在讓展商和採購商在雲端實現精準對接，提高參展成效。首屆「數字進博」上線的是技術裝備展區，共設置了雲展示、雲發佈、雲直播、雲洽談四大功能，目前已有超過300家參展商上線展示，未來其他展區也將陸續上線。

當天首批入場的第五屆進博會展品多為亞洲或中國首發，如：亞洲首發的西門子醫療光子計數CT——NAEOTOM ALPHA、亞洲首發的美國通用汽車GMC悍馬純電SUV。日本株式會社天田的新一代全自動鈑金折彎加工系統-EG-6013AR、加拿大路普能源公司的全新一代燃料電池系統產品-S1200等。

直播 標誌

延伸閱讀

用輔助科技排除工作障礙 「職務再設計」線上開展

屏東小琉球自由潛水與漁場重疊 海委會提設專區解方兩造無共識

委託賣屋遭「冷凍」？專家2招讓問題房仲現形

光源台北！2023台灣燈會回歸 規劃四大展區、主視覺溫暖光球亮相

相關新聞

穩匯率、注活水 陸釋人民幣2280億資金

隨著人民幣兌美元離、在岸價接連破七點三關口，周一Ａ股重摔，大陸當局昨出手穩匯率、釋放流動性。中國人民銀行（大陸央行）、外...

陸雙11預售開跑 消費體驗升級

大陸一年一度的消費盛宴「雙十一」預售近日陸續拉開序幕。天貓2022年「雙十一」預售於24日20時正式開啟。此前，京東、唯...

陸製造業擴大開放外商投資

中共二十大後，大陸官方力推製造業對外資開放政策。大陸國家發改委等六部門昨（25）日公布《關於以製造業為重點促進外資擴增量...

新僑在安徽創業 80後、90後逾半

近年來，來皖投資興業、創新發展的新僑和留學歸陸人員愈來愈多。安徽省僑聯提供的數據顯示，據不完全統計，安徽現有僑資僑屬企業...

深圳將赴港發行地方政府債

深圳市財政局24日發布公告稱，深圳市計劃於近期赴香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上...

陸油價調升

根據大陸國家發展和改革委員會消息，按近期國際市場油價變化，按現行成品油價格形成機制，自2022年10月24日24時起，汽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。