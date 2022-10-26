第5屆進博會 進入布展階段

第五屆進博會線上國家展、「數字（數位）進博」平台、創新孵化專區評獎等雲系列，24日正式啟動。第五屆進博會首批展品當天也正式入場，標誌著本屆進博會正式進入布展階段。

中新社報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海在啟動儀式上介紹說，第五屆進博會線上國家展當天開始試運行，首批30個國家上線，「元宇宙」技術製作的國家展邀請函將於啟動儀式後正式向社會發出。「數字進博」平台聚焦第五屆進博會企業展技術裝備展區，與線下展會同頻同質。進博會企業展創新孵化專區今年試開展評獎工作，設最受歡迎、最具市場潛力和最佳組織獎三個獎項，於當天啟動儀式後開啟網上投票通道，並組織專家評審。

除了線上國家展以外，此次為何又將企業商業展搬到雲端、設置「數字進博」平台？中國國際進口博覽會數字進博專班負責人李晶晶表示，「數字進博」是依託於線下展會、利用數位化手段搭建的企業商業展線上展，旨在讓展商和採購商在雲端實現精準對接，提高參展成效。首屆「數字進博」上線的是技術裝備展區，共設置了雲展示、雲發佈、雲直播、雲洽談四大功能，目前已有超過300家參展商上線展示，未來其他展區也將陸續上線。

當天首批入場的第五屆進博會展品多為亞洲或中國首發，如：亞洲首發的西門子醫療光子計數CT——NAEOTOM ALPHA、亞洲首發的美國通用汽車GMC悍馬純電SUV。日本株式會社天田的新一代全自動鈑金折彎加工系統-EG-6013AR、加拿大路普能源公司的全新一代燃料電池系統產品-S1200等。