華為輪值董座：5G進入高速發展期

5G正進入快速發展期。華為輪值董事長胡厚崑於25日在2022全球移動寬帶論壇上以「5G 引領飛躍」為主題發並演說。他提及，「5G 商用三年以來，在網路部署、消費者業務和行業應用方面取得了良好進展，已進入高速發展期。」

胡厚崑介紹，截至2022年10月，全球已有230多家運營商推出5G商用服務，共部署300多萬個5G站點，5G用戶達7億。基於網路部署的推進，5G正在從規模商用期躍升到高速發展期。

胡厚崑說，5G面向行業的應用正在成為運營商收入增長的新引擎。目前，在油氣、製造、交通等領域，全球多個市場已湧現出由5G驅動的新應用。比如2021年，中國運營商5GtoB商用項目超過3000個，收入超過34億元人民幣，成為運營商收入增長最快的業務領域。

不過，胡厚崑也提到，儘管5G發展潛力巨大，但仍面臨很多挑戰。他呼籲說：「讓我們一起行動起來，充分挖掘和提升 5G 的網路能力，發展雲、系統集成等多樣化的服務，共同推進5G網路、應用和產業實現跨越式發展。」

為了抓住5G機遇，胡厚崑認為要從幾方面來做準備，一是持續技術創新，完善網路建設；二是共同定義和推動5.5G產業有序發展；三是開展業務和商業創新，充分釋放5G紅利。

值得注意的是，此前在華為全聯接大會中，胡厚崑便表示，華為正積極與行業夥伴合作，一起推進5.5G技術，這是5G的下一個演進方向，涵蓋固定和無線領域。他表示，華為的目標是極大地提升網路容量，確保無處不在的10Gbps/秒的速率。