推總部經濟 武漢商辦Q3增長大

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第三季，湖北武漢商務大樓租賃需求回升。圖為中建三局在武漢綠地中心項目建設現場近500公尺的高空施工。（新華社）
第三季，湖北武漢商務大樓租賃需求回升。圖為中建三局在武漢綠地中心項目建設現場近500公尺的高空施工。（新華社）

據國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕24日發布的《2022年第三季度武漢房地產市場回顧與展望》報告顯示，今年第三季度，總部經濟與國有企業支撐武漢寫字樓（商辦大樓）市場租賃需求，第三季度內出現淨吸納10.1萬平方公尺，環比增長8.1%。

中新社報導，報告數據顯示，今年第三季度，武漢寫字樓市場延續上半年供應高峰，高於近五年新增供應平均值。武漢優質寫字樓市場迎來29.6萬平方公尺新項目交付，將全市體量推升至676萬平方公尺。

武漢近年來發布系列政策措施，大力推動總部經濟發展。如針對企業總部落戶，給予現金獎勵，並對總部企業建築用地、員工落戶、子女入學等方面給予支持和便利等。

報告顯示，從資本來源看，第三季度本土企業新租佔比達到57%，反超內資企業。其中，本土金融及TMT（即科技Technology、媒體Media以及通信Telecom，以下同）行業引領租賃需求。

在新增租賃需求中，金融行業佔比逾三成，居行業排名第一。其中，大陸國有金融投資平台搬遷整合以及行業利好政策加速證券、保險公司釋放租賃需求，是金融行業在租賃市場保持活躍的主要原因。此外，TMT與房地產建築行業緊隨其後。

報告亦指出，價格「內卷」引發租賃成本持續降低，推動企業升級需求進一步釋放。第三季度，企業升級需求上升至65%。

據世邦魏理仕預測，到2022年底，武漢優質寫字樓市場預計將迎來超百萬平方公尺的新增供應，有望超越近十年來年度供應量最高值。世邦魏理仕武漢分公司董事總經理王禕表示，未來三年，武漢寫字樓市場將持續迎來供應高峰，市場格局將在激烈競爭中發生轉變。

武漢 房地產 建築

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