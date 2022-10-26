陸首台M701J燃氣輪機 近日在德陽東汽完工

大陸首台M701J燃氣輪機，近日在位於四川省德陽市的東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）燃機總裝廠房內完工。至此，東汽成為大陸首家掌握世界最先進H/J級燃氣輪機製造技術的能源裝備製造企業。

燃氣輪機被譽為裝備製造業「皇冠上的明珠」，是電力行業重要的清潔能源之一。燃氣輪機可劃分為E級、F級、H/J級，等級越高，燃燒溫度越高，熱效率也越高。

此次完工的M701J燃氣輪機用於廣發珠江項目，是廣州市能源保障重點建設項目，建成後將進一步增強粵港澳大灣區電網調峰能力和安全可靠性，助力粵港澳大灣區率先實現「雙碳」目標。

據悉，M701J機型整套燃機的國產化率為65%。按年運行4000小時計，較同容量燃煤電廠一年可以減少160萬噸二氧化碳排放，成為世界上性能領先的燃氣輪機產品。

對企業而言，在掌握世界最先進重型燃機製造技術、占領大陸高端燃機市場方面，也具有重大戰略意義。

近年來，東汽不斷地推出更加先進、高效、可靠的燃氣輪機技術，形成了E級、F級、H/J級等全系列燃氣輪機產品線，累計獲得燃氣輪機訂單超過110台，大功率重型燃機市場份額行業第一。