根據大陸國家發展和改革委員會消息，按近期國際市場油價變化，按現行成品油價格形成機制，自2022年10月24日24時起，汽、柴油每噸分別提高185元（人民幣，下同）和175元。

中新社報導，折合升價，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升均上調0.15元。

卓創資訊成品油分析師王雪琴表示，本輪成品油零售價格上調政策落實之後，居民消費用油成本將小幅增加。以油箱容量50L家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將較之前多花7.5元左右。

油耗方面，以月跑2000公里，百公里油耗8L小型私家車為例，到下次調價窗口開啟（2022年11月7日24時）之前的時間內，消費者用油成本將增加11元左右。

物流行業，以月跑10000公里，百公里油耗在38L的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，單輛車的燃油成本將增加266元左右。