深圳將赴港發行地方政府債

深圳市財政局24日發布公告稱，深圳市計劃於近期赴香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2、3、5年期。

中新社報導，公告稱，此次發行的地方政府債券中，3、5年期為綠色債券和藍色債券，募集資金將投向軌道交通、水汙染治理等項目，加快發展方式綠色轉型，共建綠色粵港澳大灣區，推進綠色、循環、低碳發展。

據悉，深圳市此次赴香港發行地方政府債券，包含首次推出的藍色債券品種，用於水汙染治理項目，通過減少入海河流中的汙水量和汙染物，提升近海環境質量和海洋生態環境。同時，深圳市今年將繼續發行綠色債券，擬發行的3年期債券將用於地鐵綠色項目發展，推動交通領域清潔低碳轉型。

今年，深圳市將繼續與香港在債券綠色認證、路演、債券託管等方面開展全流程合作。同時，此次債券的利息收入將免徵香港利得稅及香港印花稅。此外，此次債券已由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，進一步提升債券流動性水平。

深圳市於2021年首次發行離岸債，實現3.48倍的超額認購；2021年，深圳市在香港發行地方債的2、3、5年期利率分別為2.6%、2.7%、2.9%。

2022年，深圳市繼續赴境外發債，將逐步建立離岸地方政府債券收益率曲線，完善中國離岸人民幣債券定價基準。