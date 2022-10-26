陸雙11預售開跑 消費體驗升級

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸「雙十一」消費節，是觀察民生經濟是否回暖的指標。圖為此前山西郵政迎來雙十一物流快遞高峰。（中新社）
大陸「雙十一」消費節，是觀察民生經濟是否回暖的指標。圖為此前山西郵政迎來雙十一物流快遞高峰。（中新社）

大陸一年一度的消費盛宴「雙十一」預售近日陸續拉開序幕。天貓2022年「雙十一」預售於24日20時正式開啟。此前，京東、唯品會、拼多多等平台已經開啟「雙十一」預售。值得注意的是，今年雙十一迎來告別零點、購物車擴容與一鍵退差價等新變化。

今年各平台優惠差異不大。相較以往，雙十一平台推出各種優惠，消費者得貨比三家。

今年平台之間的優惠水平相差不大。例如，京東是「雙十一」期間跨店每滿299元（人民幣，下同）減50元；天貓則是跨店每滿300元減50元。

電商平台的功能也得到充實。比如有電商平台推出「多地址下單」，讓消費者在支付一個訂單時，可以將裡面的商品寄送到不同的地址；還有平台擴容購物車，購物車上限從120個商品擴展到300個；另外，也有平台新增「價保」和「一鍵退差價」的功能，讓消費者先消費，後續發現買貴了再退差價。

綠色概念也融入消費。比如天貓表示，消費者可以開啟88碳帳戶，方便消費者能參與到減碳中；京東則表示，京東將聯合品牌帶來超300萬款綠色商品，購買相關商品還可獲得「碳能量」兌好禮。

而今年的消費服務體驗升級，據中國證券報報導，網經社電子商務研究中心特約研究員陳虎東觀察，今年電商平台普遍更加注重產品品質及派送、售後服務等環節。比如，電商在價保、運費險等方面舉措頻頻，在物流上增加人員保障，並提供特別服務等。她說，雙十一可以檢驗供應鏈各環節參與主體協同能力和服務能力。

電商 退差價

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