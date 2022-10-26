新僑在安徽創業 80後、90後逾半

近年來，來皖投資興業、創新發展的新僑和留學歸陸人員愈來愈多。安徽省僑聯提供的數據顯示，據不完全統計，安徽現有僑資僑屬企業1萬多家，占該省已審批外資企業總數約六成，其中絕大多數是改革開放以後新僑創辦的企業。

而在皖創新創業的新僑中，80後占比超過五成，90後占比兩成。

中新社報導，2021年，在非洲安哥拉創業十多年的80後，馮官偉回到家鄉安徽合肥，決定深耕安徽乃至長三角文旅市場。「我們近期在合肥科學島組織的特色研學遊，深受企業員工和學生們的喜愛。」

馮官偉是安徽省僑聯青年委員會副會長、安哥拉安徽商會常務副會長、非洲旅遊協會常務理事。2007年，因英語水平較高，被安徽合肥一家勞務派遣公司調任到非洲安哥拉，從事管理工作。

在非洲期間，馮官偉還獨立創業，與合作夥伴開創並代理了北京直飛安哥拉首都羅安達的包機，並註册了當地第一家華人旅行社。

同時，馮官偉努力促進安徽與安哥拉之間經貿、文化交流，為海外華人華僑排憂解難，積極支援抗疫。

馮官偉稱，他準備立足安徽，透過自己在非洲積累的資源，開闢安徽與非洲之間的文旅通道，進一步加強安徽和非洲在經濟和文化上的交流，希望通過牽線搭橋，促成安徽與安哥拉所屬的城市建立友好城市關係等。

另外，同為80後的中國僑聯青年委員會常委、安徽省餐飲行業協會副會長、安徽尚京集團董事長兼總裁韓軍，出生於安徽省淮南市。從韓國進修歸來，他選擇回家鄉自主創業，希望打造出屬於中國人自己的新餐飲品牌。

韓軍一直致力於將世界各國餐飲美食文化與中式餐飲融合，推動企業創新升級。在供應鏈系方面，利用大數據和雲平台構建供應鏈信息流、物流、現金流的完整閉環；在餐飲新科技應用方面，則採用了智能巡店系統、智能點餐桌、無人售賣機、AI機器人等的人工智能設備。

截至目前，韓軍已帶領企業研發出尚品宮、美石記、烏茶語等近四十個餐飲品牌，涵蓋了烤肉、火鍋、音樂串吧以及新零售等眾多餐飲業態類型。尚京集團旗下各品牌店面總數已經超過8000家，終端連鎖門店遍布中國大陸各大商圈，以及海外市場。

簡化市場主體申請手續、支持創業擔保貸款、建立創業保障機制……韓軍認為，在創業方面，安徽給廣大青年營造了寬鬆便捷的准入條件，發布了一系列創業扶持優惠政策。特別是疫情發生以來，安徽各級政府積極幫助餐飲企業度難關。