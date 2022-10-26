快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩匯率、注活水 陸釋人民幣2280億資金

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
中國人民銀行。（中新社）
中國人民銀行。（中新社）

隨著人民幣兌美元離、在岸價接連破七點三關口，周一Ａ股重摔，大陸當局昨出手穩匯率、釋放流動性。中國人民銀行（大陸央行）、外匯管理局宣布，為增加企業和金融機構跨境資金來源，上調跨境融資宏觀審慎調節參數，同日，人行展開規模人民幣兩千三百億元逆回購操作，當日公開市場淨投放人民幣二二八○億元。

據大陸央行公布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從一上調至一點二五。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這將有助於境外資金流入，並增加境內美元的流動性，穩定市場預期，可保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。東方金誠首席宏觀分析師王青說，此舉將緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放了穩匯率信號，有助於穩定市場信心。

大陸央行昨也公告，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護月末流動性平穩，以利率招標方式展開人民幣二千三百億元逆回購操作，中標利率百分之二，與之前持平。減去到期金額，大陸央行當日對公開市場實現淨投放人民幣二二八○億元。

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟說，保持流動性合理充裕，是維持寬信用、呵護修復、支持穩增長的基本前提，也有利於為金融機構持續加大對實體經濟、重點行業、薄弱環節的支持，提供了必要的保證。

經過前天的重摔後，昨天Ａ股三大指數開盤回神，滬指一度收復三千點，但午盤後震盪翻綠，滬指收盤小跌，報二九七六點二八點。深成指和創業板指也小跌。

人民幣 大陸央行 實體經濟

延伸閱讀

路透：中國外管局調查部分銀行 了解「人民幣急貶」布局

全國警察機關首間教保中心 嘉縣「職場互助教保服務中心」揭牌成立

陸上季GDP年增3.9% 優於預期

大陸汽車外銷 9月出口年增5.7%

相關新聞

20大後大陸股匯市持續下跌 央行、銀保監會、外匯局開會因應

大陸經濟持續下行，中共二十大後陸港股重跌，人民幣對美元匯率也持續下跌。10月24日、25日，央行、銀保監會、外匯局接連召...

蜜雪、瑞幸供應商 台資鮮活飲品赴A股上市

大陸證監會官網發布，蜜雪冰城、瑞幸等供應商——鮮活-KY（1256-TW）旗下持股87.1%的鮮活飲品，已向深圳交易所遞...

新僑在安徽創業 80後、90後逾半

近年來，來皖投資興業、創新發展的新僑和留學歸陸人員愈來愈多。安徽省僑聯提供的數據顯示，據不完全統計，安徽現有僑資僑屬企業...

深圳將赴港發行地方政府債

深圳市財政局24日發布公告稱，深圳市計劃於近期赴香港發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上...

陸油價調升

根據大陸國家發展和改革委員會消息，按近期國際市場油價變化，按現行成品油價格形成機制，自2022年10月24日24時起，汽...

華為輪值董座：5G進入高速發展期

5G正進入快速發展期。華為輪值董事長胡厚崑於25日在2022全球移動寬帶論壇上以「5G 引領飛躍」為主題發並演說。他提及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。