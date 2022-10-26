穩匯率、注活水 陸釋人民幣2280億資金

隨著人民幣兌美元離、在岸價接連破七點三關口，周一Ａ股重摔，大陸當局昨出手穩匯率、釋放流動性。中國人民銀行（大陸央行）、外匯管理局宣布，為增加企業和金融機構跨境資金來源，上調跨境融資宏觀審慎調節參數，同日，人行展開規模人民幣兩千三百億元逆回購操作，當日公開市場淨投放人民幣二二八○億元。

據大陸央行公布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從一上調至一點二五。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這將有助於境外資金流入，並增加境內美元的流動性，穩定市場預期，可保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。東方金誠首席宏觀分析師王青說，此舉將緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放了穩匯率信號，有助於穩定市場信心。

大陸央行昨也公告，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護月末流動性平穩，以利率招標方式展開人民幣二千三百億元逆回購操作，中標利率百分之二，與之前持平。減去到期金額，大陸央行當日對公開市場實現淨投放人民幣二二八○億元。

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟說，保持流動性合理充裕，是維持寬信用、呵護修復、支持穩增長的基本前提，也有利於為金融機構持續加大對實體經濟、重點行業、薄弱環節的支持，提供了必要的保證。

經過前天的重摔後，昨天Ａ股三大指數開盤回神，滬指一度收復三千點，但午盤後震盪翻綠，滬指收盤小跌，報二九七六點二八點。深成指和創業板指也小跌。